Голова Єврокомісії заявила про необхідність санкцій через події у Білорусі

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає за необхідне запровадити санкції проти порушників прав людини у Білорусі.

Про це вона написала у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

«Нам потрібні додаткові санкції проти тих, хто порушують демократичні цінності або права людини у Білорусі», - написала фон дер Ляєн.

Вона також висловила переконання, що сьогоднішня дискусія на рівні міністрів закордонних справ ЄС продемонструє рішучу підтримку блоку щодо права людей на свободу та демократію у Білорусі.

Раніше високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель ініціював проведення 14 серпня позачергової зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС через ситуацію у Білорусі.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з останніми офіційними даними ЦВК, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,08% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,09%.

У Білорусі п'ятий день тривають виступи громадян, які не згодні з офіційними результатами виборів.

Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Від початку протестів були затримані понад 6,7 тис. осіб. В лікарні потрапили не менше 250 людей, є загиблі.

Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз перебуває у Литві.