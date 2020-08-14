У Білорусі протестувальники знову виходять на вулиці

У Мінську та інших містах Білорусі в п'ятницю, 14 серпня, починаються ненасильницькі акції протесту.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на TUT.by.

Як зазначається, люди виходять на вулиці, щоб сказати своє "ні" тортурам і побиттю, яким правоохоронці піддавали затриманих.

Навпроти універмагу «Білорусь» в ланцюг солідарності вишикувалися лікарі (в цьому районі знаходиться 5-а лікарня). Вони тримають в руках плакати «Досить бити наших чоловіків», «Медики проти насильства».

На Столичному заводі імені Козлова також вийшли на страйк.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з останніми офіційними даними ЦВК, Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів білоруських виборців, Світлана Тихановська - 10,09%.

У Білорусі п'ятий день тривають виступи громадян, які не згодні з офіційними результатами президентських виборів.

Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані понад 6,7 тис. осіб. В лікарні потрапили не менше 250 людей, є загиблі.

Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз знаходиться в Литві.

Фото: TUT.by