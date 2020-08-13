Протести у Білорусі не вщухають п'ятий день

У Білорусі п'ятий день тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами президентських виборів, на яких, за даними ЦВК, з великою перевагою переміг Олександр Лукашенко.

Як передає Укрінформ, про хроніку подій повідомляють Meduza і Белсат.

Сьогодні, 13 серпня, низка Телеграм-каналів повідомляє, що по всій Білорусі страйкують робітники, лікарі та навіть працівники музеїв. Усі вони вимагають провести чесні вибори.

Як повідомляється, про страйк заявили працівники таких великих підприємств як БелАЗ, Мінський автомобільний завод та Мінський завод «Інтеграл».

Загалом станом на вечір четверга страйки оголошені більш як на десяти підприємствах по всій Білорусі.

У мінських офісах кількох IT-компаній проходять обшуки. Повідомляється про обшуки в офісах Яндекс, Таксі та Uber. Співробітники компанії Wargaming анонімно підтвердили «Белсату», що до них зараз їдуть силовики, і всіх попросили залишити офіс.

У столичному районі Сребрянка на акцію протесту вийшли фельдшери швидкої допомоги. Одночасно на вулиці Якубовського акцію проти насильства підтримали лікарі дитячої інфекційної лікарні.

Після 17:00 у Мінську демонстранти заблокували проїзд проспектом Переможців у напрямку Немиги. Також закрито прохід пішоходів центральними площами - Жовтневою та Незалежності.

Увечері почалися перші затримання. Люди продовжують виходити на вулиці для участі в акціях солідарності. Протестувальники стають у ланцюги єдності вздовж доріг, тримають у руках квіти. А в Смогороні один військовий вийшов з квітами до демонстрантів і висловив їм свою підтримку: червоні троянди він вручив дівчатам.

Фото: TUT.BY