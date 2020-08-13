У Білорусі на протестах затримали вже понад 6,7 тисячі осіб - МВС

За минулу добу білоруські правоохоронці затримали в ході акцій протесту близько 700 осіб, з початку протестів — вже понад 6,7 тисяч затриманих.

Як передає Укрінформ, про це повідомила в телеграм-каналі прес-служба МВС Білорусі.

"За участь у несанкціонованих масових заходах (у Білорусі - ред.) з 12 на 13 серпня затримано близько 700 осіб", - заявили в МВС.

Таким чином, загальна кількість затриманих за останні чотири дні протестів у Білорусі становить понад 6,7 тис. осіб.

У прес-службі додали, що всього в результаті "протиправних дій" громадян 9-13 серпня постраждали 103 правоохоронці, з яких 28 госпіталізовано.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

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У ніч на понеділок, 10 серпня, у містах Білорусі розпочалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів були затримані близько 6 тис. осіб. У лікарні потрапили не менше 250 осіб.

Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз знаходиться у Литві.

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