Влада Білорусі підтвердила смерть заарештованого на акції протесту

У Слідчому комітеті Білорусі підтвердили смерть заарештованого під час акції протесту у Гомелі 25-річного чоловіка.

Як передає Укрінформ, про це БЕЛТА повідомив начальник відділу інформації та зв'язку з громадськістю центрального апарату Слідчого комітету Сергій Кабакович.

За даними правоохоронців, увечері 9 серпня гомельчанин був затриманий співробітниками міліції за «активну участь у несанкціонованому масовому заході». Постановою суду його було притягнуто до адміністративної відповідальності та заарештовано на 10 діб.

Чоловіка направили до місця відбування покарання, де у нього різко погіршилося самопочуття. Гомельчанина доставили до закладу охорони здоров'я, де він помер, заявив представник Слідчого комітету Білорусі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як зазначається, «під час огляду видимих ​​тілесних ушкоджень, які могли б стати причиною смерті, не виявлено». Для встановлення точної причини смерті слідчі призначили судово-медичну експертизу.

Раніше ЗМІ повідомили про смерть у Гомелі 25-річного учасника протесту Олександра Вихора.

За словами його матері, у сина були проблеми з серцем. Коли після затримання він тривалий час перебував у закритому автомобілі, який стояв на спеці в черзі в слідчий ізолятор, йому стало погано.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі розпочалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів були затримані близько 6 тисяч осіб. У лікарні потрапили не менше 250 осіб.

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Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз перебуває у Литві.

Фото: БЕЛТА