У Європарламенті закликають розслідувати злочини білоруських силовиків

Співголови Парламентської асамблеї Східного Партнерства (Euronest) засудили насильство, яке застосовується владою Білорусі до учасників мирних протестів, та закликали Європарламент створити спецкомітет для сприяння міжнародному розслідуванню цих злочинів.

Про це Укрінформ повідомляє із посиланням на заяву керівників Euronest євродепутата Андріса Кубілюса та депутата Верховної Ради України Івана Крулька, яка оприлюднена на сайті Литовської делегації у складі Європарламенту.

"Ми закликаємо до міжнародного розслідування злочинів, які були скоєні правоохоронними органами режиму пана Лукашенка в Білорусі проти мирних учасників протестів, які вимагають прозорих, вільних та справедливих президентських виборів, та негайного звільнення всіх політичних в’язнів у Білорусі. Закликаємо Європарламент заснувати спеціальний комітет із розслідування злочинів, що були скоєні в Білорусі, який має негайно розпочати слухання щодо відповідальних органів влади у Білорусі та здійснить місію з розслідування (подій) в Білорусі, і буде періодично інформувати про результати розслідування під час пленарних засідань Європарламенту", - йдеться у документі.

Співголови Парламентської асамблеї Східного Партнерства засудили "непропорційне" насильство та тортури, що застосовуються проти безневинних громадян Білорусі режимом Лукашенка, а також грубі спроби фальсифікувати результати президентських виборів 9 серпня, що спричинило всі подальші події в країні.

"Ми закликаємо до вільного та прозорого підрахунку голосів та до негайного звільнення всіх політичних в’язнів. Незалежні дані екзіт-полів, та прозора робота регіональних виборчих комісій, які не стали виконувати директиви нелегітимного пана Лукашенка, свідчать, що народ Білорусі зробив свій вибір на користь пані Тихановської, який має поважатися владою Білорусі", - наголосили депутати.

Вони також закликали Раду ЄС провести надзвичайну зустріч для обговорення подальших кроків із захисту вибору на користь Світлани Тихановської, що був зроблений народом Білорусі під час президентської виборчої кампанії, та розпочати підготовку адресних санкцій проти Лукашенка і його режиму, який несе відповідальність за фальсифікацію виборів та репресії проти безневинних людей, що протестують проти несправедливості.

Андріс Кубілюс та Іван Крулько закликали також міжнародні організації, які опікуються дотриманням прав людини, зокрема, Раду ООН з прав людини, ОБСЄ та міжнародний кримінальний суд розпочати розслідування злочинів, які були скоєні режимом Лукашенка проти народу Білорусі під час виборчої кампанії до та після дня виборів 9 серпня 2020 року.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської 9,90% голосів. В період з 9 по 12 серпня 2020 року в Білорусі були арештовані більш як 6000 учасників протестів, вже більш як 300 людей потрапили до лікарень. Підтверджено смерть одного з демонстрантів, ще один знаходиться у комі та перебуває у критичному стані внаслідок поранення з вогнепальної зброї. Акції протесту в Білорусі, як і насильство проти їх учасників з боку правоохоронних органів, тривають. Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь і зараз перебуває в Литві.

Фото: TUT.BY