Нобелівський лауреат Алексієвич порадила Лукашенку піти у відставку

Білоруська письменниця Світлана Алексієвич, лауреат Нобелівської премії з літератури 2015 року закликала Олександра Лукашенка піти у відставку з поста президента країни.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Укрінформ.

«Я хотіла б сказати (Олександру Лукашенку - ред.) те саме, що гарно сказала журналіст Світлана Калінкіна: "Йди красиво". Але вже не вийде, вже кров (пролилася). Йди, доки не пізно, доки ти не кинув народ у жахливу безодню, у безодню громадянської війни. Йди! Ніхто не хоче Майдану, ніхто не хоче крові. Лише ти хочеш влади. І це твоє бажання влади потребує крові», - звернулася Алексієвич до Лукашенка.

За словами письменниці, люди впевнені, що Лукашенко програв вибори Світлані Тихановській, і та була і залишається «символом змін, прагнення нового життя і чесності, самопожертви для народу і свого чоловіка».

Алексієвич заявила, що влада Білорусі оголосила війну своєму народу.

«По-моєму, влада оголосила війну своєму народу. Я бачу, як на очах суспільство радикалізується. Тому що те, як поводиться ОМОН, ми навіть не могли собі уявити... Ми бачили, як це відбувалося в інших країнах, але те, що у нас відбувається, коли стріляють в машину, де маленька дитина, і вона лежить вся в крові, коли вагітну жінку б'ють, затриманих придушують колінами», - зазначила вона.

Алексієвич також зазначила, що, за чутками, в Білорусі є багато російського ОМОНу.

«...Білоруси постійно підкреслюють, що ми мирні люди, ми не хочемо нікого вбивати, ми не хочемо нікого бити. А тут майже нелюдська, сатанинська лють, з якою діє ОМОН у нас, - мені важко повірити, що це білоруський ОМОН. Мені здається, що білоруські хлопці не могли б так бити своїх матерів і сестер. Це якось нереально», - сказала вона.

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Як повідомлялося, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі почалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів було затримано близько 6 тисяч осіб. У лікарні потрапили щонайменше 250 осіб.

Утім, Світлана Тихановська була змушена покинути Білорусь, вона зараз перебуває у Литві.