Протести у Білорусі: з державних телеканалів звільняються ведучі

Відразу декілька білоруських журналістів, які працюють на державних телеканалах, оголосили про своє звільнення через незгоду з тим, що діється у країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Медуза.

Зокрема, про звільнення з каналу ОНТ (Общенациональное телевидение) повідомили ведучі Євген Перлін і Ольга Богатиревич.

При цьому Перлін зазначив, що на його рішення ніхто не вплинув - він прийняв його сам. «Нас мало, але ми є», - підкреслила своєю чергою Богатиревич.

Як зазначається, також звільнилася ведуча телешоу «Доброго ранку, Білорусь!» на телеканалі «Білорусь 1» Віра Каретникова. Напередодні з цього ж каналу пішов ведучий Сергій Козлович.

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Крім того, відеозвернення про звільнення записав ведучий військової програми «Арсенал» на каналі «Білорусь 1» Володимир Бурко. «П'ять років я негласно був медійним обличчям міністерства оборони республіки Білорусь... Я ніколи б, навіть у найстрашнішому сні, не подумав, що солдати і техніка, про які я розповідав, можуть бути застосовані проти свого народу», - заявив він.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

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У ніч на понеділок білоруські силовики затримали під час акцій протесту близько 3 тисяч осіб, незгодних з оприлюдненими результатами.

У ніч на вівторок акції в Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників, затримали близько 2 тисяч осіб. Протести тривали і в ніч на середу, повідомлялося, що було затримано більше тисячі осіб.