Глава МВС Білорусі наказав силовикам не чіпати журналістів на протестах

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв доручив своїм підлеглим не чіпати журналістів під час протестів, які почалися в країні після президентських виборів.

Як передає Укрінформ, про це він сьогодні заявив БЕЛТА.

«Моя принципова позиція - журналістів не чіпати. Крім випадків, де вони стають між порушниками і силами правопорядку», - повідомив Караєв.

Він ще раз звертається до журналістів з проханням не ризикувати собою на незаконних вуличних акціях, де йдуть жорсткі сутички.

Також в МВС зазначили, що в переважній більшості випадків затриманих журналістів відпускають без складання адміністративного протоколу.

"Ми розуміємо, що ці люди так само займаються своєю професійною діяльністю", - підкреслили у відомстві.

Зазначається, що в цілому питання роботи на несанкціонованих масових заходах представників білоруських ЗМІ, а також журналістів іноземних медіа, акредитованих при Міністерстві закордонних справ, взято на особистий контроль міністра внутрішніх справ.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами.

У ніч на вівторок акції в Мінську тривали, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників, затримали близько 2 тисяч осіб. Протести продовжилися і в ніч на середу, повідомлялося, що було затримано більше ніж тисячу осіб.

Тим часом, Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, в даний час вона перебуває в Литві.