Глава МВС Білорусі наказав силовикам не чіпати журналістів на протестах

Глава МВС Білорусі наказав силовикам не чіпати журналістів на протестах

Укрінформ
Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв доручив своїм підлеглим не чіпати журналістів під час протестів, які почалися в країні після президентських виборів.

Як передає Укрінформ, про це він сьогодні заявив БЕЛТА.

«Моя принципова позиція - журналістів не чіпати. Крім випадків, де вони стають між порушниками і силами правопорядку», - повідомив Караєв.

Він ще раз звертається до журналістів з проханням не ризикувати собою на незаконних вуличних акціях, де йдуть жорсткі сутички.

Також в МВС зазначили, що в переважній більшості випадків затриманих журналістів відпускають без складання адміністративного протоколу.

"Ми розуміємо, що ці люди так само займаються своєю професійною діяльністю", - підкреслили у відомстві.

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Зазначається, що в цілому питання роботи на несанкціонованих масових заходах представників білоруських ЗМІ, а також журналістів іноземних медіа, акредитованих при Міністерстві закордонних справ, взято на особистий контроль міністра внутрішніх справ.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами.

У ніч на вівторок акції в Мінську тривали, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників, затримали близько 2 тисяч осіб. Протести продовжилися і в ніч на середу, повідомлялося, що було затримано більше ніж тисячу осіб.

Тим часом, Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, в даний час вона перебуває в Литві.

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