Лукашенко "по-доброму" попередив учасників протестів
Як передає Укрінформ, про це інформує агенція БЕЛТА.
Про це Олександр Лукашенко заявив на засіданні спеціально скликаної "наради з актуальних питань".
За його словами, протестувальникам варто піти працювати.
"Основа всіх цих так званих протестувальників - люди з кримінальним минулим та сьогоднішні безробітні. Немає роботи, значить," гуляй дядько вулицями та проспектами". Тому я по-доброму прошу й попереджаю всіх: влаштуватися на роботу тим, хто не працює" , - заявив Лукашенко.
Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.
У ніч проти понеділка білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами.
У ніч проти вівторка акції у Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників, затримали близько 2 тисяч осіб. Протести продовжилися й у ніч проти середи, повідомлялося, що було затримано понад тисячу осіб.
Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона наразі перебуває у Литві.