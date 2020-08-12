Лукашенко "по-доброму" попередив учасників протестів

Білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що головну соціальну базу протестів у Білорусі становлять безробітні та люди з кримінальним минулим.

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція БЕЛТА.

Про це Олександр Лукашенко заявив на засіданні спеціально скликаної "наради з актуальних питань".

За його словами, протестувальникам варто піти працювати.

"Основа всіх цих так званих протестувальників - люди з кримінальним минулим та сьогоднішні безробітні. Немає роботи, значить," гуляй дядько вулицями та проспектами". Тому я по-доброму прошу й попереджаю всіх: влаштуватися на роботу тим, хто не працює" , - заявив Лукашенко.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч проти понеділка білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами.

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У ніч проти вівторка акції у Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників, затримали близько 2 тисяч осіб. Протести продовжилися й у ніч проти середи, повідомлялося, що було затримано понад тисячу осіб.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона наразі перебуває у Литві.