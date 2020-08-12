Проти Лукашенка: у Білорусі створюють Фронт національного порятунку

Опозиційний білоруський політик Валерій Цепкало анонсував створення Фронту національного порятунку Білорусі для мобілізації народу проти новообраного президента Олександра Лукашенка.

Як повідомляє Укрінформ, про це він заявив у своєму телеграм-каналі.

За словами Цепкала, цілями фронту є мобілізація білоруського народу на боротьбу проти порушення Конституції Республіки Білорусь і насильницького захоплення державної влади Лукашенком; боротьба за збереження національного суверенітету, демократії та свободи Республіки Білорусь і захист демократичного вибору білоруського народу від масових і силових фальсифікацій з боку влади.

Як повідомив Цепкало у відеозверненні, він був змушений покинути Білорусь, об'їхав Росію, Україну, Польщу. Зараз він перебуває в Україні, далі планує їхати в Литву і Латвію.

Читайте також: Три кандидати в президенти Білорусі оскаржили результати виборів

За його словами, він спілкувався з білоруською діаспорою в цих країнах, багато хто з них висловлював зацікавленість у створенні Фронту або Комітету національного порятунку Білорусі, а також готовність допомагати йому.

Цепкало наголосив, що Фронт має підхопити естафету, яку розпочали не зареєстровані на вибори президента Білорусі кандидати і продовжили три жінки, які стали в опозицію до Олександра Лукашенка.

Цепкало зазначив, що Комітет порятунку має вимагати звільнення всіх політичних в'язнів, амністії економічних ув'язнених, проведення чесних і прозорих виборів.

Він заявив, що Комітет не вважає Лукашенка легітимним президентом, а визнає Світлану Тихановську переможцем на виборах.

Як повідомляв Укрінформ, Цепкало розглядався як один з головних конкурентів Лукашенка на виборах 9 серпня. Однак 14 липня Центрвиборчком Білорусі не зареєстрував його кандидатом у президенти - за офіційною версією, через брак достовірних підписів, поданих на його підтримку.

Читайте також: У Мінську сотні жінок вийшли на пікет проти насильства на вулицях

Також ряд ЗМІ опублікував новину про те, що на Цепкала подано заяву до міліції за фактами "протиправної діяльності" щодо політика. Той нібито не сплатив послуги свого ділового партнера, громадянина Туреччини.

24 липня стало відомо, що Цепкало покинув Білорусь і поїхав до Москви разом з дітьми через побоювання бути затриманим.

Як повідомлялося, 9 серпня 2020 року відбулися вибори президента Білорусі, на яких, за офіційними даними, понад 80% голосів набрав Олександр Лукашенко, який керує країною беззмінно протягом 26 років. У опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. У ніч на вівторок, 11 серпня, акції в Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників, затримали близько 2 тисяч. Протести продовжилися і в ніч на середу. Повідомлялося, що було затримано більш як тисячу осіб.

Тим часом, Світлана Тихановська була змушена покинути Білорусь, вона перебуває в Литві.