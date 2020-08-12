У Мінську сотні жінок вийшли на пікет проти насильства на вулицях
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Белсат.
В Минске сейчас, против насилия Лукашенко. Смелые красавицы pic.twitter.com/vKA90C6yDj— Соболь Любовь (@SobolLubov) August 12, 2020
"У Мінську об 11 годині біля Комаровського ринку стали в ланцюг жінки. У білому одязі і з квітами. Вони стояли мовчки, тримаючись за руки. Так жінки висловлювалися проти насильства, яке панує в білоруських містах три дні. Щовечора, навіть незважаючи на поганий інтернет, затримують сотні, тисячі людей, які просто хочуть, щоб їхні голоси підрахували", - йдеться у повідомленні.
"Ми хочемо мирним способом показати, що білоруси - мирні люди, і що ми хочемо дізнатися справжні результати, скільки голосів набрали кандидати", - говорить одна з учасниць пікету.
Учасниці акції влаштували стихійну процесію уздовж проспекту Незалежності. Машини, які проїжджали, їм сигналили, а перехожі - аплодували.
Як повідомлялося, 9 серпня 2020 року відбулися вибори президента Білорусі, на яких, за офіційними даними, понад 80% голосів набрав Олександр Лукашенко, який керує країною беззмінно протягом 26 років. У опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.
У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. У ніч на вівторок, 11 серпня, акції в Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників, затримали близько 2 тисяч. Протести продовжилися і в ніч на середу. Повідомлялося, що було затримано більш як тисячу осіб.
Тим часом, Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона перебуває в Литві.