У Мінську сотні жінок вийшли на пікет проти насильства на вулицях

У столиці Білорусі близько 300 жінок в білому одязі і з квітами зібралися на пікет проти насильства з боку силовиків і для того, щоб висловити свою солідарність з мирними демонстрантами, які постраждали під час протестів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Белсат.

В Минске сейчас, против насилия Лукашенко. Смелые красавицы pic.twitter.com/vKA90C6yDj — Соболь Любовь (@SobolLubov) August 12, 2020

"У Мінську об 11 годині біля Комаровського ринку стали в ланцюг жінки. У білому одязі і з квітами. Вони стояли мовчки, тримаючись за руки. Так жінки висловлювалися проти насильства, яке панує в білоруських містах три дні. Щовечора, навіть незважаючи на поганий інтернет, затримують сотні, тисячі людей, які просто хочуть, щоб їхні голоси підрахували", - йдеться у повідомленні.

"Ми хочемо мирним способом показати, що білоруси - мирні люди, і що ми хочемо дізнатися справжні результати, скільки голосів набрали кандидати", - говорить одна з учасниць пікету.

Учасниці акції влаштували стихійну процесію уздовж проспекту Незалежності. Машини, які проїжджали, їм сигналили, а перехожі - аплодували.

Як повідомлялося, 9 серпня 2020 року відбулися вибори президента Білорусі, на яких, за офіційними даними, понад 80% голосів набрав Олександр Лукашенко, який керує країною беззмінно протягом 26 років. У опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. У ніч на вівторок, 11 серпня, акції в Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників, затримали близько 2 тисяч. Протести продовжилися і в ніч на середу. Повідомлялося, що було затримано більш як тисячу осіб.

Тим часом, Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона перебуває в Литві.