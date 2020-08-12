Литва готова надавати притулок білорусам, які зазнають переслідувань

Міністр внутрішніх справ Литви Ріта Тамашунене у вівторок заявила, що в країні розроблений план заходів і є готовність надати притулок, якщо кількість білорусів, які бажають його отримати, збільшиться.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Delfi.

«Ми уважно стежимо за ситуацією в Білорусі і підготували план заходів на випадок, якщо збільшиться кількість громадян Білорусі, які бажають отримати притулок у Литві. Особам, які попросять притулку і будуть відповідати статусу біженця, такий притулок в нашій країні буде надано», - сказала Тамашунене.

Раніше глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс повідомив, що останнім часом надійшли прохання громадян Білорусі про надання притулку, однак це не масове явище. «Кількох десятків не набереться, є певне число. Це не масове явище, але якщо людям загрожує якась небезпека, ми намагаємося їм допомогти», - заявив Лінас Лінкявічюс.

У вівторок на зустрічі Тамашунене з представниками Департаменту міграції та Служби охорони держкордону Литви (СОДКЛ), а також Департаменту поліції, обговорювалася ситуація в сусідній країні. МВС нагадує, що після подій в Україні в 2014 році Литва пропонувала притулок громадянам України.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.