Литва готова надавати притулок білорусам, які зазнають переслідувань
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Delfi.
«Ми уважно стежимо за ситуацією в Білорусі і підготували план заходів на випадок, якщо збільшиться кількість громадян Білорусі, які бажають отримати притулок у Литві. Особам, які попросять притулку і будуть відповідати статусу біженця, такий притулок в нашій країні буде надано», - сказала Тамашунене.
Раніше глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс повідомив, що останнім часом надійшли прохання громадян Білорусі про надання притулку, однак це не масове явище. «Кількох десятків не набереться, є певне число. Це не масове явище, але якщо людям загрожує якась небезпека, ми намагаємося їм допомогти», - заявив Лінас Лінкявічюс.
У вівторок на зустрічі Тамашунене з представниками Департаменту міграції та Служби охорони держкордону Литви (СОДКЛ), а також Департаменту поліції, обговорювалася ситуація в сусідній країні. МВС нагадує, що після подій в Україні в 2014 році Литва пропонувала притулок громадянам України.
Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.
У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. У ніч на вівторок, 11 серпня, акції в Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників, затримали близько 2 тисяч. Протести продовжилися і в ніч на середу. Повідомлялося, що було затримано більш як тисячу осіб.
Тим часом, Світлана Тихановська була змушена покинути Білорусь, вона перебуває в Литві.