Під час протестів у Білорусі затримали 9 українців – МЗС

Під час акції протесту в Білорусі після виборів президента країни правоохоронні органи затримали 9 українців, а також побили фотокореспондента Associated Press з України.

Таку інформацію станом на 9 год. 12 серпня Укрінформу повідомили у пресслужбі МЗС з посиланням на посольство України в Білорусі.

Зокрема, українські дипломати в Білорусі поінформували про факт побиття українського фотокореспондента агентства Associated Press. Його з незначними тілесними ушкодженнями було доставлено до одного з медичних закладів. Після надання допомоги він у той же день був виписаний, по допомогу до посольства не звертався.

Окрім того, посольство також отримало повідомлення про затримання у Вітебську 9 громадян України у зв’язку із «адміністративним правопорушенням». За результатами вжитих посольством заходів наступного дня вони були звільнені з-під варти.

«Інформація про будь-які інші інциденти із громадянами України в Білорусі наразі відсутня. Посольство продовжує перевірку та відстеження ситуації. У разі появи нових даних інформуватимемо додатково», - пообіцяли у дипредставницві.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. У ніч на вівторок акції у Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, як повідомлялося, вона перебуває у Литві.