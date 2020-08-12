Протести у Білорусі: МВС визнало, що відкривали вогонь на ураження

У білоруському МВС визнали, що силовики відкривали вогонь по протестувальниках на ураження. Інцидент відбувся під час вуличного протистояння у Бресті.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомила офіційний представник Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова.

Згідно з даними МВС, у Бресті на співробітників міліції напала група агресивно налаштованих громадян з арматурою.

"Попереджувальні постріли вгору їх не зупинили. Для захисту життя та здоров'я співробітників зброя була застосована на ураження. Один з нападників поранений", - зазначила Чемоданова.

Як повідомлялося, 9 серпня відбулися вибори президента Білорусі, на яких, за офіційними даними, понад 80% голосів набрав Олександр Лукашенко, який керує країною беззмінно протягом 26 років. В опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

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У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. У ніч на вівторок, 11 серпня, акції в Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників, затримали близько 2 тисяч людей. Протести тривали і в ніч на середу. Повідомлялося, що було затримано більш як тисячу осіб.

Тим часом, Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона перебуває в Литві.

Фото: TUT.BY