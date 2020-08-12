Три кандидати в президенти Білорусі оскаржили результати виборів

Кандидати в президенти Білорусі Андрій Дмитрієв, Сергій Черечень і Анна Канопацька подали до Центральної виборчої комісії скарги на невизнання виборів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на TUT.by.

«Весь минулий місяць на телебаченні і в десятках міст я закликав голосувати за нового президента. І білоруси нас почули. Ми добилися своєї мети - старий президент не набрав більшості, як мінімум, має бути другий тур», - заявив Дмитрієв, вимагаючи у скарзі перерахунку голосів.

Він підтримав кандидата в президенти Білорусі Світлану Тихановську і зазначив, що не сумнівається в ній ні на хвилину. Він також звернувся до силовиків і членів виборчих комісій.

«Я звертаюся до всіх, хто носить зброю за службовим обов'язком, захищайте народ, якому ви давали присягу. І до всіх, хто виходить на протести. Не використовуйте насильства, тільки в мирних діях наша сила. Члени комісій, знайдіть в собі сили і розкажіть правду», - закликав Дмитрієв.

Сергій Черечень стверджує, що на тих ділянках, де його команда спостерігала за виборами, було багато порушень виборчого законодавства, тому попередні результати виборів Черечень не визнає. Скарга в ЦВК була подана вчора, але сам Черечень до ЦВК не їздив.

«Випадки, коли кандидат у президенти їде до ЦВК і не виходить звідти, нам уже відомі. Тому подавати скаргу поїхали довірені особи. Їх не пустили до ЦВК, вони 30 хвилин намагалися прорватися в будівлю, в результаті їм сказали відправити скаргу поштою. Сподіваюся, вона дійде і за пару днів ми отримаємо відповідь», - розповів Черечень.

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Кандидат Канопацька подала скаргу про визнання виборів загалом по країні недійсними через допущені під час виборів порушення.

«Грубе порушення Конституції і Виборчого кодексу при призначенні виборів і їх проведення матиме найнегативніші наслідки. У момент принесення присяги «новообраним президентом» відбудеться делегітимізація ще однієї гілки державної влади - виконавчої», - заявила вона.

Як повідомлялося, 9 серпня 2020 року відбулися вибори президента Білорусі, на яких, за офіційними даними, понад 80% голосів набрав Олександр Лукашенко, який керує країною беззмінно протягом 26 років. У опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. У ніч на вівторок, 11 серпня, акції в Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників, затримали близько 2 тисяч. Протести продовжилися і в ніч на середу. Повідомлялося, що було затримано більш як тисячу осіб. В ніч з 11 на 12 серпня затримано більш як тисячу осіб, повідомили в МВС Білорусі.

Тим часом, Тихановська була змушена покинути Білорусь, вона перебуває в Литві.

фото: TUT.BY