За три дні у Білорусі затримали майже 6 тисяч протестувальників

За участь у несанкціонованих вуличних акціях в ніч з 11 на 12 серпня було затримано більш як тисячу осіб.

Як передає Укрінформ, про це в своєму телеграм-каналі поінформувала офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

Таким чином, загалом після акцій 9-11 серпня у Білорусі затримали близько шести тисяч осіб.

Повідомляється, що «в ніч з 11 на 12 серпня в країні були зафіксовані осередки зібрань громадян у 25 населених пунктах».

У Мінську та інших великих містах деякі протестувальники перекривали рух і чинили опір співробітникам міліції.

Як повідомляв Укрінформ, у Мінську та інших містах Білорусі третю добу тривають протести проти офіційно оголошених результатів президентських виборів. Численні демонстрації почалися в Білорусі увечері в день голосування, 9 серпня, і повторилися 10 серпня, їх жорстоко розганяли силовики. Для розгону мирних мітингів силовики застосували водомети, гумові кулі і сльозогінний газ.

Загалом у країні за 9 і 10 серпня затримали понад п'ять тисяч осіб, одна людина загинула. За офіційними даними, до лікарні доставили понад 200 постраждалих. Їх точна кількість невідома.