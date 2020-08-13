Hromadske: Затримані у Білорусі українці - наші колеги, непричетні до жодних заворушень

Hromadske закликає владу Білорусі негайно відпустити затриманих 12 серпня в Мінську громадян України Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва, які позаштатно готували з Мінська матеріали для цього видання.

Про це йдеться у заяві редакції hromadske, передає Укрінформ.

«Hromadske упродовж місяця намагалося отримати офіційну акредитацію від влади країни, але, на жаль, її так і не видали. Відтак ми змушені були висвітлювати події без акредитації. Наші колеги пробули в країні менше доби і встигли підготувати один матеріал, який був опублікований на нашому сайті цього ж дня», - зазначається у заяві.

Hromadske запевняє, що Євген Васильєв і Костянтин Рєуцький не готували і ніколи не були причетні до жодних заворушень - ані в Білорусі, ані в будь-якій іншій країні.

У зв’язку з цим видання закликає владу Білорусі звільнити і повернути в колег Україну та не перешкоджати свободі слова.

«Закликаємо МЗС України, Посольство України в Білорусі, а також Президента вжити всіх необхідних заходів, аби запобігти появі нових політичних в’язнів, цього разу в Білорусі», - наголошується у заяві.

Також із посиланням на білоруську правозахисницю Тетяну Рав'яку повідомляється, що проти Рєуцького та Васильєва у Білорусі відкрили справу за статтею про «масові заворушення», яка передбачає від 3 до 8 років ув'язнення.

Як повідомлялося, 12 серпня орієнтовно о 17:00 у Мінську були затримані двоє громадян України - Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв. МЗС України наголосило, що посольство нашої держави в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця їх перебування та умов утримання.

Фото: hromadske.ua