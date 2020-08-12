У Мінську затримали двох громадян України – МЗС

У столиці Білорусі Мінську затримано громадян України Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у твіттері Міністерство закордонних справ України.

“12 серпня орієнтовно о 17:00 у Мінську затримані двоє громадян України — Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв", - інформують в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що посольство України в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця та умов утримання Рєуцького та Васильєва. Детальнішу інформацію обіцяють надати додатково.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської 9,90% голосів.

За інформацією МВС Білорусі, за три дні протестів у країні затримали близько шести тисяч осіб, щонайменше одна людина загинула. За офіційними даними, до лікарні доправили понад 200 постраждалих.

Тим часом, Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона перебуває в Литві.