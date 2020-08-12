У Білорусі приземлився російський військовий спецборт - Flightradar

У Білорусі, за даними сервісу Flightradar, який дає змогу в режимі реального часу спостерігати за літаками у всьому світі, 12 серпня приземлився спецборт Повітряно-космічних сил Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Informnapalm.

Ту-134АК з бортовим номером RA-65690 в середу, 12 серпня, о 9:44 вилетів з військового аеродрому Чкаловський в Московській області РФ, потім Flightradar зафіксував його сигнал в районі населеного пункту Замок в Мінській області Білорусі.

"Наразі невідомо кого перекинули у Білорусь цим спецбортом, чи він відправлений з іншою метою - прийняти когось на борт, або доставити вантаж", - зазначає Informnapalm.

Ту-134АК – літак з салоном підвищеної комфортності на 24 місця і салоном люкс на 13 пасажирів. Борти такого типу, як правило, мають засоби спецзв’язку і призначаються в основному для урядових перевезень. Також VIP-лайнер відрізняється наявністю других дверей з вбудованим трапом для пасажирів.

Відомо, що RA-65690 – це борт ПКС Росії представницького VIP-класу. На ньому літають російські військові рангом не нижче ніж заступники міністра оборони РФ з обслугою.

У мережі обговорюють кілька версій щодо цього спецрейсу. За однією з них, борт перекинув російських снайперів, або зброю, яку будуть використовувати проти протестувальників у Білорусі.

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Також припускають, що спецрейсом заберуть бойовиків ПВК Вагнера, які раніше прибули у Білорусь групами і одна з яких була затримана КДБ Білорусі.

Прихильники третьої версії вважають, що цим спецрейсом Росія виконає обидві згадані задачі.

Крім літака з бортовим номером RA-65690, у Мінськ о 11:15 вилетів також інший російський борт з номером RA-65992. Через 3 години другий борт вилетів в зворотному напрямку у РФ.

Як повідомлялося, 9 серпня 2020 року відбулися вибори президента Білорусі, на яких, за офіційними даними, понад 80% голосів набрав Олександр Лукашенко, який керує країною беззмінно протягом 26 років. У опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. У ніч на вівторок, 11 серпня, акції в Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників, затримали близько 2 тисяч. Протести продовжилися і в ніч на середу. Повідомлялося, що було затримано більш як тисячу осіб.

Тим часом, Світлана Тихановська була змушена покинути Білорусь, вона перебуває в Литві.

Раніше, 29 липня, білоруські правоохоронні органи затримали 33 осіб, які виявилися найманцями російської приватної військової компанії Вагнера. Україна звернулася до Білорусі із запитом про видачу 28 із 33 затриманих "вагнерівців", які, за даними Києва, брали участь у бойових діях на Донбасі проти України.