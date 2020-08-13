У Мінську побили й затримали журналіста Радіо Свобода

У Мінську із застосуванням сили були затримані політичний оглядач Білоруської служби Радіо Свобода Віталій Циганков і його дружина.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла Ольга Циганкова.

«Машину зупинив працівник ДАІ, вимагав вийти… Враховуючи всі події, коли людей витягують із машини, б’ють і затримують, я відмовилася. Я сказала, що покажу документи з машини. На це працівник ДАІ дуже різко зреагував, почав опускати скло, бити по машині, приставив пістолет через вікно до моєї голови і вимагав вийти. Я, незважаючи на це, поїхала вперед. Нас оточили кілька автомобілів ДАІ, Віталія викинули з машини, побили, поклали на асфальт. Зараз ми перебуваємо в Московському райвідділі внутрішніх справ».

Як зазначається, білоруський правозахисний центр «Весна» уточнює, що Віталія й Ольгу Циганкових затримали біля медичного університету під час акції медиків.

У ході цієї акції понад 130 медпрацівників у білих халатах зібралися на проспекті Дзержинського з плакатами «Лікарі проти насильства» і «Зупиніть насильство». Таким чином лікарі долучилися до стихійних акцій проти жорстокого розгону міліцією демонстрацій за чесні вибори.

Як повідомлялося, у Білорусі вже четверту ніч поспіль тривають масові акції проти фальсифікацій результатів голосування. Демонстрації жорстоко розганяються силовиками. За різними даними, затримано майже 6 тисяч осіб.

Фото: RFE/RL