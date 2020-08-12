Україна закликає звільнити затриманих під час протестів у Білорусі

Міністерство закордонних справ засуджує насильство під час протестів у Білорусі та закликає звільнити затриманих протестувальників.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час інтерв'ю Радіо НВ.

“Ми засуджуємо насильство, ми закликаємо до звільнення затриманих, і ми закликаємо до діалогу між владою Білорусі та її суспільством. Для України право на мирний протест є невід’ємною частиною політичного і суспільного життя, тому ми маємо великий досвід і можемо вже зараз сказати, що відсутність діалогу призводить до загострення протистояння, ослаблює країну, і цим ослабленням завжди користуються зовнішні гравці”, - сказав Кулеба.

Він побажав "білоруським сусідам" вийти на шлях діалогу і знайти суспільний баланс, який залишить Білорусь сильною та суверенною державою.

Як повідомлялося, 9 серпня відбулися вибори президента Білорусі, на яких, за офіційними даними, понад 80% голосів набрав Олександр Лукашенко, який керує країною беззмінно протягом 26 років. В опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч проти понеділка білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. У ніч проти вівторка, 11 серпня, акції в Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників, затримали близько 2 тисяч людей. Протести тривали і в ніч проти середи. Повідомлялося, що було затримано більш як тисячу осіб.

Тим часом, Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона перебуває в Литві.

Фото: TUT.BY