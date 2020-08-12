Україна закликає звільнити затриманих під час протестів у Білорусі
Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час інтерв'ю Радіо НВ.
“Ми засуджуємо насильство, ми закликаємо до звільнення затриманих, і ми закликаємо до діалогу між владою Білорусі та її суспільством. Для України право на мирний протест є невід’ємною частиною політичного і суспільного життя, тому ми маємо великий досвід і можемо вже зараз сказати, що відсутність діалогу призводить до загострення протистояння, ослаблює країну, і цим ослабленням завжди користуються зовнішні гравці”, - сказав Кулеба.
Він побажав "білоруським сусідам" вийти на шлях діалогу і знайти суспільний баланс, який залишить Білорусь сильною та суверенною державою.
Як повідомлялося, 9 серпня відбулися вибори президента Білорусі, на яких, за офіційними даними, понад 80% голосів набрав Олександр Лукашенко, який керує країною беззмінно протягом 26 років. В опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.
У ніч проти понеділка білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. У ніч проти вівторка, 11 серпня, акції в Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників, затримали близько 2 тисяч людей. Протести тривали і в ніч проти середи. Повідомлялося, що було затримано більш як тисячу осіб.
Тим часом, Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона перебуває в Литві.
Фото: TUT.BY