Події в Білорусі: Безсмертний бачить загрозу континентальної війни

Події в Білорусі: Безсмертний бачить загрозу континентальної війни

Укрінформ
Дипломати України, Польщі і Литви мають взяти на себе функцію інформування урядів європейських країн про події у Білорусі для формування Європою політичної позиції щодо цього.

Таку думку висловив на брифінгу на тему: "Вибори в Білорусі: як вибороти право на чесні вибори?" експосол України в Білорусі Роман Безсмертний, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Лише у п’ятницю буде зібрання міністрів закордонних справ країн ЄС. Це означає, що білорусам треба протриматися, а протриматися вони зможуть при допомозі. Перша допомога, яка їм потрібна, це інформаційна. Не буде нинішній посол Республіки Білорусь у європейській чи будь-якій країні розказувати правду. Цю функцію мають на себе взяти посли сусідніх держав України, Польщі і Литви і розповісти урядам усіх держав, що насправді відбувається у Білорусі", - сказав Безсмертний.

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На його думку, Міністерство закордонних справ має негайно дати директиви українським послам для проведення такої роботи за кордоном.

Безсмертний зауважив, що інформація, яка наразі виходить з Мінська від приватних осіб та журналістів, може стати гарним підгрунтям для формування Європою політичної позиції щодо подій у Білорусі.

"В результаті такої позиції ЄС можна зупинити наступну агресію Кремля, тому що ситуація підходить до того, що Кремль буде готовий анексувати Білорусь… Захід Росії в Білорусь – це початок континентальної війни, треба прокинутися врешті-решт і зрозуміти це… Бо пауза у цьому відношенні дасть можливість творити все, що завгодно насамперед Кремлю. І мова не тільки про національну незалежність білоруської держави, а безпеку на Євразійському континенті", - переконаний експосол.

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Як повідомлялося, міністри закордонних справ країн-членів ЄС у п’ятницю, 14 серпня, зберуться на позачергову зустріч щодо останніх подій у Білорусі.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч проти понеділка білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. У ніч проти вівторка акції у Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників.

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Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, як повідомлялося, вона перебуває у Литві.

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