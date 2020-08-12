Євросоюз скликає позачергову зустріч глав МЗС через Білорусь

Представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель ініціює позачергову зустріч міністрів МЗС країн-членів блоку через ситуацію у Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твіттер.

«Я скликатиму позачергову зустріч на рівні міністрів МЗС на цю п’ятницю після обіду», - написав він.

За словами Борреля, на зустрічі обговорюватимуться нагальні питання, пов'язані з ситуацією у Східному Середземномор'ї, президентськими виборами у Білорусі та останніми подіями у Лівані.

Раніше у понеділок прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до президентів Європейської ради і Єврокомісії з проханням скликати надзвичайний саміт щодо ситуації в Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, у Мінську та інших містах Білорусі третю добу тривають протести проти офіційно оголошених результатів президентських виборів. Численні демонстрації почалися в Білорусі ввечері в день голосування, 9 серпня, і повторилися 10 серпня, їх жорстоко розганяли силовики. Для розгону мирних мітингів силовики застосували водомети, гумові кулі і сльозогінний газ.

Всього в країні за 9 і 10 серпня затримали понад п'ять тисяч осіб. За офіційними даними, в лікарні доставили понад 200 постраждалих. Їхня точна кількість невідома.

Фото з сайту opinionua