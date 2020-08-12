Євросоюз скликає позачергову зустріч глав МЗС через Білорусь

Євросоюз скликає позачергову зустріч глав МЗС через Білорусь

Укрінформ
Представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель ініціює позачергову зустріч міністрів МЗС країн-членів блоку через ситуацію у Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твіттер.

«Я скликатиму позачергову зустріч на рівні міністрів МЗС на цю п’ятницю після обіду», - написав він.

За словами Борреля, на зустрічі обговорюватимуться нагальні питання, пов'язані з ситуацією у Східному Середземномор'ї, президентськими виборами у Білорусі та останніми подіями у Лівані.

Раніше у понеділок прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до президентів Європейської ради і Єврокомісії з проханням скликати надзвичайний саміт щодо ситуації в Білорусі.

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Як повідомляв Укрінформ, у Мінську та інших містах Білорусі третю добу тривають протести проти офіційно оголошених результатів президентських виборів. Численні демонстрації почалися в Білорусі ввечері в день голосування, 9 серпня, і повторилися 10 серпня, їх жорстоко розганяли силовики. Для розгону мирних мітингів силовики застосували водомети, гумові кулі і сльозогінний газ.

Всього в країні за 9 і 10 серпня затримали понад п'ять тисяч осіб. За офіційними даними, в лікарні доставили понад 200 постраждалих. Їхня точна кількість невідома.

Фото з сайту opinionua

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