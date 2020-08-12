У Білорусі затримали "координаторів і спонсорів" протестів – ЗМІ

У Мінську затримані "координатори масових заворушень", один з них нібито керував діями соратників з готелю.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє державне білоруське агентство БЕЛТА.

Як наголошується в повідомленні, один із затриманих, мінчанин, знімав номер на 17-му поверсі готелю "Білорусь", звідти і "координував акції".

Повідомляється, що затриманий чоловік керував діями трьох підлеглих. Вони в свою чергу, "керували сотнями".

Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявляв, что протестами у Білорусі "керують з декількох європейських країн", включаючи Польщу і Чехію.

У Мінську та інших містах Білорусі третю добу тривають протести проти офіційно оголошених результатів президентських виборів. Численні демонстрації почалися в Білорусі ввечері в день голосування, 9 серпня, і повторилися 10 серпня, їх жорстоко розганяли силовики. Для розгону мирних мітингів силовики застосували водомети, гумові кулі і сльозогінний газ.

Всього в країні за 9 і 10 серпня затримали понад п'ять тисяч осіб, щонайменше одна людина загинула. За офіційними даними, в лікарні доставили понад 200 постраждалих. Їхня точна кількість невідома.