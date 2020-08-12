Протести у Білорусі: на підтримку арештованих і поранених зібрали близько $1 мільйона - ЗМІ

Добровільні пожертвування на підтримку учасників акцій протесту, затриманих силовиками і потерпілих у сутичках, сягнули майже $1 мільйона.

Як повідомляє Укрінформ, таку інформацію оприлюднило DW.

За даними кореспондента DW в Мінську, сума збору пожертв на підтримку репресованих під час протестів у Білорусі досягла близько мільйона доларів.

Про це також повідомляє у Facebook координатор акції Олексій Леончик.

«Мільйон на поранених, на заарештованих, на покалічених. Завтра ми викладемо протокол, як звертатися по допомогу тим, хто постраждав у сутичках», - написав він.

Збір коштів почала ініціатива BY Help ще кілька тижнів тому, нагадує DW. Тоді передбачалося, що гроші мали піти на оплату штрафів для затриманих під час вуличних пікетів.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

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У ніч на понеділок білоруські силовики затримали під час акцій протесту близько 3 тисяч людей, незгодних з оприлюдненими владою результатами.

У ніч на вівторок акції в Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників.