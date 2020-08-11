У Білорусі знову почалися масові затримання протестувальників

У білоруських містах почалися масові затримання учасників протестів. Центральні частини кількох міст заблоковані силовиками.

Як передає Укрінформ, про це інформує білоруська служба Радіо Свобода.

У Бобруйську затримання почалися в районі Мінської вулиці, де люди збирали підписи за альтернативних кандидатів.

"Зараз в цьому районі, на розі вулиць Мінської та Жовтневої, по вулицях та подвір'ях бігають омонівці, міліціонери, хапаючи всіх без розбору", - повідомляє видання.

У столиці Білорусі також почалися жорсткі затримання, зазначає видання.

"Люди продовжують збиратися на перехресті проспекту Пушкіна та вулиці Притицького у Мінську, показуючи білі стрічки як символи протесту", - зазначає кореспондент Свободи з місця події.

Також повідомляється про затримання у містах Брест та Вітебськ.

Читайте також: Білоруська опозиція закликає Лукашенка мирно передати владу народу

У центрі Мінська зачинені торговельні заклади та ресторани, а також аптеки, на вулицях знаходиться бронетехніка.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці результати та подала скаргу до ЦВК Білорусі.

У ніч проти понеділка, 10 серпня, білоруські силовики затримали кілька тисяч людей під час акцій протесту проти фальсифікації виборів.

Читайте також: На білоруських підприємствах починаються страйки

У ніч проти вівторка протести у Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників та зачистили район метро "Пушкінська".

Тим часом Тихановська залишила Білорусь й наразі перебуває у Литві.