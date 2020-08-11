На білоруських підприємствах починаються страйки

Працівники кількох підприємств у білоруській столиці Мінську та інших містах заявили про початок страйку у зв'язку з ситуацією в країні після виборів президента.

Про це повідомляє NEXTA Live в телеграм-каналі, передає Укрінформ.

Першими про страйк заявили працівники ВАТ "МЕТЗ ім. В.І. Козлова" в Мінську. Пізніше до них приєдналися працівники Жабинківського цукрового заводу в місті Жабинка.

Працівники ВАТ "Гродно Азот" з Гродно в свою чергу заявили, що не визнають результати виборів президента і почали страйк.

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Також співробітники ВАТ "БілАЗ" в Жодіо обговорюють формат страйку.

Раніше стало відомо, що в Білорусі відсьогодні анонсували загальнонаціональний страйк.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри і заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту, які почалися після голосування на виборах президента.

Сьогодні опозиційний кандидат на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська заявила у відеозверненні, що виїхати з країни до Литви - її власне рішення і це було важким для неї рішенням.

Фото: Мая краіна Беларусь