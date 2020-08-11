Тихановська - про від'їзд з Білорусі: Не дай Боже опинитися перед таким вибором

Опозиційний кандидат на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська заявила, що виїхати з країни - її власне рішення і це було важким рішенням.

Її відеозвернення було опубліковано в телеграм-каналі TUT.by, передає Укрінформ.

Світлана Тихановська записала відеозвернення:



"Жодне життя не варте того, що відбувається. Діти - це найголовніше" pic.twitter.com/APzQpVbAuR — Ukrinform (@UKRINFORM) August 11, 2020

«Я прийняла дуже важке для себе рішення. Це рішення я прийняла абсолютно самостійно: ні друзі, ні рідні, ні штаб, ні Сергій (чоловік - ред.) жодним чином на нього просто не могли вплинути. І я знаю, що багато хто мене зрозуміє, багато хто мене засудить, а багато хто і зненавидить. Але, знаєте, не дай Боже опинитися перед таким вибором, перед яким опинилася я», - заявила Тихановська.

Вона також побажала білорусам берегти себе.

«Тому, люди, бережіть себе, будь ласка, - жодне життя не варте того, що зараз відбувається. Діти - це найважливіше, що є в нашому житті», - додала вона.

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що Тихановська перебуває в безпеці в Литві. Пізніше її довірена особа Ольга Ковалькова заявила, що Тихановську вивезла з країни білоруська влада.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри й заявила про готовність до тривалих протестів по всій Білорусі.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту, які почалися після голосування на виборах президента.

Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС