"Не було вибору": штаб Тихановської повідомляє, що влада вивезла її з країни
Як передає Укрінформ, про це TUT.by повідомила довірена особа Тихановської Ольга Ковалькова.
«У Світлани не було вибору. Важливо, що вона на волі й жива. Вони поїхали разом із Марією Мороз (начальник штабу - ред.). Однак у заручниках продовжує перебувати частина команди Світлани», - заявила вона.
За словами Ковалькової, зараз у штабу Тихановської є два завдання: захистити перемогу на виборах і зупинити кровопролиття.
«Наразі ситуація критична, як би нам усім не було тяжко, нам потрібно відмовитися від насильства, ми маємо захищати нашу перемогу легальними, ненасильницькими способами. Ми закликаємо всі демократичні сили й прихильників змін об'єднуватися, сьогодні ми будемо проводити екстрені консультації й домовлятися про спільні дії», - додала вона.
Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що Тихановська перебуває у безпеці в Литві.
Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.
Згідно з оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає цих цифр і заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.
У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту, які розпочалися після голосування на виборах президента.