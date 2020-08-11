"Не було вибору": штаб Тихановської повідомляє, що влада вивезла її з країни

Білоруська влада вивезла з країни опозиційного кандидата на виборах президента Білорусі Світлану Тихановську.

Як передає Укрінформ, про це TUT.by повідомила довірена особа Тихановської Ольга Ковалькова.

«У Світлани не було вибору. Важливо, що вона на волі й жива. Вони поїхали разом із Марією Мороз (начальник штабу - ред.). Однак у заручниках продовжує перебувати частина команди Світлани», - заявила вона.

За словами Ковалькової, зараз у штабу Тихановської є ​​два завдання: захистити перемогу на виборах і зупинити кровопролиття.

«Наразі ситуація критична, як би нам усім не було тяжко, нам потрібно відмовитися від насильства, ми маємо захищати нашу перемогу легальними, ненасильницькими способами. Ми закликаємо всі демократичні сили й прихильників змін об'єднуватися, сьогодні ми будемо проводити екстрені консультації й домовлятися про спільні дії», - додала вона.

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Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що Тихановська перебуває у безпеці в Литві.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

Згідно з оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає цих цифр і заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту, які розпочалися після голосування на виборах президента.