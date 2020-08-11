Друга протестна ніч в Білорусі: силовики знову жорстоко розганяли людей

У Мінську біля універсаму "Рига" силовики знову розігнали протестувальників і зачистили район метро "Пушкінська".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

По демонстрантах біля "Риги" знову правоохоронці кидали світлошумовими гранатами. Спеціальна машина розбила барикади.

Тим часом "Єврорадіо" поінформувало, що бійці ОМОНу зачистили район станції метро "Пушкінська".

"Це сталося після того, як більша частина демонстрантів розійшлася сама", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.

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У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту, що виникли після голосування на виборах президента.