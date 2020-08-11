Протести в Білорусі: силовики стріляють у людей, у відповідь в них летять салюти

У Мінську, де відбуваються акції протесту після виборів президента, силовики застосували проти протестувальників гумові кулі та світлошумові гранати.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Telegram-канали Onliner, TUT.by та NEXTA Live.

Зіткнення тривають в Мінську в районі станції метро Спортивна та "Пушкінська", де раніше силовики намагалися жорстко розігнати учасників протестної акції та прорватися через споруджені ними барикади.

Відстрілюються салютами від силовиків і протестувальники у Бресті.

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TUT.by повідомив, що під час розгону один чоловік - водій громадського транспорту, був поранений у ногу.

Кілька тисяч людей вийшли на вулицю Притицького в Мінську увечері 10 серпня, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. Міліція застосовує проти протестувальників гранати зі сльозотичивим газом.

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Зараз люди намагаються будувати барикади зі сміття та інших підручних засобів. Рух проспектом Пушкіна в столиці перекритий.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту, що виникли після голосування на виборах президента.