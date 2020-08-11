Протести в Білорусі: силовики стріляють у людей, у відповідь в них летять салюти
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Telegram-канали Onliner, TUT.by та NEXTA Live.
Зіткнення тривають в Мінську в районі станції метро Спортивна та "Пушкінська", де раніше силовики намагалися жорстко розігнати учасників протестної акції та прорватися через споруджені ними барикади.
Відстрілюються салютами від силовиків і протестувальники у Бресті.
TUT.by повідомив, що під час розгону один чоловік - водій громадського транспорту, був поранений у ногу.
Кілька тисяч людей вийшли на вулицю Притицького в Мінську увечері 10 серпня, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. Міліція застосовує проти протестувальників гранати зі сльозотичивим газом.
Зараз люди намагаються будувати барикади зі сміття та інших підручних засобів. Рух проспектом Пушкіна в столиці перекритий.
Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.
За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.
У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту, що виникли після голосування на виборах президента.