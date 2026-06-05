Росія залучає арабські ЗМІ до своєї пропаганди - експерт

Директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Богомолов назвав пʼять методів роботи російської пропаганди в арабських країнах.

Про це він заявив під час круглого столу «Україна - Близький Схід: нова архітектура партнерства», присвяченого запуску арабомовної версії сайту Укрінформу.

За словами Богомолова, насамперед Росія культивує дружні журналістські середовища в арабському світі. За його даними, загалом у світі 12 тис. різних учасників пройшли навчальні програми у форматі SputnikPRO для блогерів і студентів.

Другим методом експерт визначив розвиток співпраці російських інформаційних агентств з університетами та іншими навчальними закладами. З арабського світу в цьому відношенні «засвітилася» Лівія, підкреслив Богомолов.

Третій метод - укладання російськими ЗМІ угод про співпрацю з іноземними медіа, причому не лише з великими агентствами, а й з асоціаціями різних структур, зокрема Організацією ісламського співробітництва.

«Це, фактично, означає підключення їх до «водогону» російського спаму. Вони отримують потік про регіональні події з Росії, а ми знаємо, що там генерується», - розповів директор Національного інституту стратегічних досліджень. Такі угоди, за його даними, уклали національні інформагентства Бахрейну, Лівану, Лівії та міжнародна агенція Іраку.

Четвертим методом аналітик виділив створення РФ власної медіаінфраструктури, зокрема повноцінної арабомовної версії та підрозділу TV BRICS.

Пʼятий метод - вкладання Росією грошей у соцмережі, блогерів та ботів. «У 2025 році всім відомий Телеграм-діяч Рибарь відвідав Ірак і зустрівся з премʼєр-міністром Мухаммедом Шіа Ас-Судані. Це стосовно інформаційної дипломатії та запитання до МЗС», - застеріг Богомолов.

Дослідник відзначив, що методи пропаганди РФ посилилися в контексті російсько-української війни, причому вони були активніші у 2023-2025 роках, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський заявив, що одним з ключових російських політичних завдань є обмеження безпекових, економічних та інших стратегічних зв’язків України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Перської затоки.

Фото Укрінформу можна купити тут