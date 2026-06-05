Французькі Rafale за тиждень 11 разів підіймалися для перехоплення літаків РФ над Балтикою

Французькі винищувачі протягом останнього тижня 11 разів піднімалися в повітря в межах місії НАТО Baltic Air Policing для перехоплення російських військових літаків над Балтикою.

Про це на брифінгу в Міністерстві збройних сил Франції заявив речник Генштабу полковник Гійом Верне, повідомляє Укрінформ.

«У Литві французький підрозділ, залучений до місії НАТО Baltic Air Policing, здійснив численні перехоплення російських військових літаків, які рухалися без плану польоту та без радіоконтакту. Французькі Rafale перехопили, зокрема, транспортні літаки Ан-12 та Іл-76, чотири озброєні винищувачі Су-30, а також Су-35, Су-24, Су-34 і розвідувальний літак Ан-30. Усе це підтверджує їхню пильність у межах місії повітряної поліції Альянсу», - розповів Верне.

У ЗС Франції таку кількість інцидентів назвали вищою за звичайну та оцінили їх як «провокації».

Місія Baltic Air Policing забезпечує захист повітряного простору Естонії, Латвії та Литви через ротаційне розгортання винищувачів НАТО, оскільки ці країни не мають достатніх власних можливостей для повноцінного повітряного патрулювання.

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Окремо речник Генштабу повідомив, що в Польщі французькі військові продовжують підготовку українських бійців. Зокрема, наближається до завершення курс для командирів інженерних груп, а навчання з розвідки місцевості тривають із проведенням бойових стрільб.

Французькі військові також відзвітували про операцію в Атлантиці щодо танкера Tagor, підозрюваного у використанні фальшивого прапора.

«Оглядова група підтвердила виявлені порушення та передала відповідне повідомлення судовим органам. Відповідно до міжнародного морського права, судно було змушене змінити курс та в супроводі ВМС Франції вирушило до бухти Дуарнене, щоб продовжити перевірку», - сказав Верне.

Він наголосив, що ця операція демонструє «постійну пильність Збройних сил Франції в захисті національних інтересів і дотриманні морського права».

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Як повідомлялось, у Франції взяли під варту капітана російського нафтового танкера Tagor, затриманого біля узбережжя Бретані.

Фото ілюстративне: Armée française - Opérations militaires / Facebook