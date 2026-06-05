Арештований мер Анталії зізнався, кому передав майже €1 мільйон на прохання лідера опозиції - ЗМІ

Заарештований у корупційній справі мер Анталії Мухіттін Бьоджек заявив, що під час виборчої кампанії на прохання тодішнього голови опозиційної Народно-республіканської партії (CHP) передав 950 тис. євро меру міста Маніса Ферді Зейреку.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN Türk.

"На прохання Озгюра Озеля (лідер CHP – ред.) під час виборчого періоду я особисто передав Ферді Зейреку 950 тис. євро", - передає телеканал заяву Бьоджека, зроблену під час допиту у межах розслідування, що проводить прокуратура Анталії у справі щодо можливих корупційних правопорушень у муніципалітеті міста.

За даними телеканалу, заарештований мер також заявив слідчим, що протягом виборчої кампанії було здійснено виплати на значно більші суми.

«На прохання Озеля під час виборчого періоду були проведені виплати у розмірі 1 млн 950 тис. євро, 200 тис. дол. та 15 млн лір», - передає CNN Türk зміст свідчень Бьоджека.

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Наразі публічної реакції Озгюра Озеля або керівництва Народно-республіканської партії на ці заяви не оприлюднено.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні минулого року в Анталії в межах розслідування корупційної справи, пов’язаної з колишнім мером та його оточенням, було затримано 20 підозрюваних, серед яких бізнесмени, колишні керівники та чинні працівники мерії.

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