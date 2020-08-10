У МВС Білорусі повідомили про першу жертву протестів в Мінську
Повідомлення про інцидент опублікувала в Telegram прессекретар МВС Білорусі.
Це перша офіційна заява білоруської влади щодо жертв під час протестів.
"У ході масових заворушень в Мінську на вул. Прітицкого, натовп будував барикади для блокування руху. В ході протистояння зі спецназом, який прибув для деблокування площі, один з протестуючих намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій в сторону правоохоронців. Він вибухнув у руці, чоловік отримав травми несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.
На місці події вже працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини події.
Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори.
За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.
У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей у ході акцій протесту, що виникли після голосування на виборах президента.