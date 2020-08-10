У Мінську поновилися протести: є затримані, поранена журналістка

У Мінську поновилися зіткнення між міліцією та учасниками протестів проти результатів президентських виборів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на портал TUT.by в Telegram.

"Друга хвиля затримань пройшла в Мінську в районі готелю «Ювілейний», де зібралося кілька сотень людей. Це люди різного віку, половина з них жінки. ОМОН закликав людей не піддаватися на провокації та розійтися. Люди у відповідь скандували «Живе Білорусь!». В результаті силовики затримали 10-15 осіб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що на вулиці Кальварійської протестувальники загородили дорогу.

Вибухнула перша світлошумова граната. Три залпи почув кореспондент TUT.by на перехресті Кальварійської та проспекту Машерова.

"Патрулі ДАІ зупиняють автомобілі, які сигналять. Люди ховаються від силовиків в ТЦ «Корона». Протестувальники беруться в зчеплення і кричать "Міліція з народом!", - передають кореспонденти видання.

"Люди у військовій формі з автоматами, в амуніції з великими рюкзаками. Їх тут близько сотні. Кілька десятків силовиків перекрили міст на Кальварійській — тепер автомобілісти не можуть по ньому рухатися. Поранений журналіст! Наталя Лубневська з «Нашої Ниви» отримала поранення в область коліна. Силовики пустили газ", - повідомляє TUT.by.

Нагадаємо: 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного главу держави Олександра Лукашенка, який беззмінно керує країною з 1994 року, проголосували 80,23% виборців.

У країні проходять акції протесту.