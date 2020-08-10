Чоловік, якого вважали загиблим під час протестів у Мінську, живий

Чоловік, про смерть якого повідомлялося під час нічних протестів у Мінську, виявився живим.

Про це передає Укрінформ з посиланням на опозиційний канал Белсат.

У Telegram-каналах і в ЗМІ почали говорити про загиблого Євгенія Заїчкіна. Багато показували і фото пораненого ввечері 9 серпня. Але з'ясувалося, що Євген Заїчкін живий.

Важливо зазначити, підкреслює Белкат, що Заїчкін - не та людина, на яку наїхав автозак (що саме зараз з тим, на якого наїхала машина, невідомо). Проте, Євген потрапив в кадри фотокорів і багато хто вважав саме його загиблим.

Фото закривавленого чоловіка біля міліцейського автозака в Мінську стало одним з найжорсткіших знімків нічних протестів у Мінську з 9 на 10 серпня.

«Я з братом і дівчиною просто рухався в сторону стели (стела" Мінськ - місто-герой ", яку білоруська опозиція оголосила одним з можливих місць збору, - ред.). Приїхав автобус ОМОНу і людей 5-6 стали затримувати і застосовувати силу ", - розповів він.

Євген каже, що опору не чинив. "Коли я зрозумів, що вони біжать за мною, я встав на коліна, підняв руки. Я бачу замах, і кийком вдарили. Перший удар був в обличчя, потекла кров. Потім били по тілу", - розповів Євген в інтерв'ю для телеканалу.

Заїчкіна забрали в автозак, де йому стало погано. Як він припускає - через втрату крові і струсу мозку. Йому надали першу допомогу і викликали "швидку".

Момент, коли Заїчкіна переносили з автозака до "швидкої", і зафіксували фотографи, що викликало припущення про його смерть. Далі людина була в лікарні, але пізніше його звідти відпустили - після того як він підписав протокол.

Як повідомлялося, правоохоронці Білорусі вночі затримали близько 3 тисяч людей на протестах в країні, які виникли після голосування на виборах президента.

Згідно з даними правозахисного центру "Вясна", одна людина загинула після того, як спецтранспорт в'їхав у натовп протестувальників, а в лікарнях Мінська зараз перебувають десятки постраждалих.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного главу держави Олександра Лукашенка, який беззмінно керує країною з 1994 року, проголосували 80,23% виборців.

Фото: TUT.BY