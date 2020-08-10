Під час протестів у Мінську побили фотографа Associated Press – ЗМІ

У білоруському Мінську під час акції протесту ввечері 9 серпня побили фотографа агенції Associated Press, уродженця Харкова Мстислава Чернова.

Як передає Укрінформ, про це написало місцеве видання «Наша ніва» в Телеграм.

Повідомляється, що «журналіста Associated Press Мстислава Чернова сильно побили. Викликали «швидку».

Наразі на повідомлення від кореспондента Укрінформу в Фейсбуці Чернов не відповів.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЗМІ, у центрі Мінська щонайменше дві людини серйозно постраждали внаслідок протестів. За інформацією правозахисного центру «Вясна», станом на третю годину ночі 10 серпня, одна людина загинула в результаті в'їзду спецтранспорту в натовп під час акцій протесту в Мінську, а понад 140 осіб затримано силовиками під час протестів у різних частинах Білорусі, а в лікарнях білоруської столиці перебувають десятки постраждалих.

Як повідомлялося, у неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на вищий державний пост були п'ятеро людей - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії «Говори правду» Андрій Дмитрієв, голова партії «Білоруська соціал-демократична Грамада» Сергій Черечень і чинний президент Олександр Лукашенко, який беззмінно керує країною з 1994 року.

За даними ЦВК Білорусі, за чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка проголосували 80,23% виборців.