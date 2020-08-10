ЦВК Білорусі: за Лукашенка проголосували понад 80%, за Тихановську – 9,9%

ЦВК Білорусі: за Лукашенка проголосували понад 80%, за Тихановську – 9,9%

Укрінформ
За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка проголосували 80,23% виборців. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал Белта.

За попередніми даними ЦВК Білорусі, за Світлану Тихановську проголосували 9,9%, за Анну Канопацьку - 1,68%, Андрія Дмитрієва - 1,04%, Сергія Черечня - 1,13%, проти всіх - 6,02%.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на вищий державний пост були п'ятеро людей - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень і діючий президент Олександр Лукашенко, який беззмінно керує країною з 1994 року.

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За інформацією правозахисного центру "Вясна", станом на 3.00 ночі 10 серпня, понад 140 осіб затримано силовиками в ході протестів у різних частинах Білорусі.

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