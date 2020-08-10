У Мінську внаслідок в'їзду автозаку в натовп загинула людина

Одна людина загинула в результаті в'їзду спецтранспорту в натовп під час акцій протесту в Мінську.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».

Чоловік отримав черепно-мозкову травму, несумісну з життям. Медики швидкої, приїхавши на місце для надання допомоги чоловіку, констатували смерть.

За даними правозахисників, наразі у лікарнях Мінська перебувають десятки постраждалих під час протестів людей.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на вищий державний пост були п'ятеро людей - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень і чинний президент Олександр Лукашенко, який беззмінно керує країною з 1994 року.

За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка проголосували 80,23% виборців.

За інформацією правозахисного центру "Вясна", станом на третю годину ночі 10 серпня, понад 140 осіб затримано силовиками під час протестів у різних частинах Білорусі.