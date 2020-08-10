Штаб Тихановської в Мінську забарикадувався

Штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської в Мінську забарикадувався.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Sputnik Білорусі.

В будівлі штабу замкнули двері та вікна через побоювання затримань. У пресслужбі штабу заявили, що опозиційні сили бояться того, що правоохоронні органи почнуть звинувачувати суперників Лукашенка в організації заворушень у країні.

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За словами Тихановської, вона має намір у своїй штаб-квартирі "чекати офіційного оголошення результатів виборів".

Нагадаємо: після закриття виборчих дільниць були оприлюднені результати національного екзит-полу, які свідчать, що на виборах президента Білорусі переміг Олександр Лукашенко, за якого проголосували 79,7% виборців. Світлана Тихановська здобула 6,8% голосів.

Як повідомлялося, у неділю, 9 серпня, у Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п’ятеро осіб — дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії “Говори правду” Андрій Дмитрієв, голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень та чинний президент Олександр Лукашенко, який незмінно керує країною з 1994 року.