Ніч протестів у Білорусі: 9 міст, 120 затриманих осіб, 4 у реанімації

За даними правозахисного центру "Весна", вже відомо про щонайменше 120 затриманих силовиками учасників протестів у різних частинах Білорусі.

Про це повідомляється на телеграм-каналі центру, передає Укрінформ.

Зі списками можна ознайомитися тут чи тут.

Окрім цього, понад 50 людей постраждали в результаті обстрілу силовиками протестувальників гумовими кулями, повідомляє svaboda.org.

Не менше 10 постраждалих перебувають у важкому стані. За повідомленням редактора видання NEXTA, відомо про 50 постраждалих тільки в самому Мінську. Четверо осіб отримали настільки серйозні травми, що наразі вони перебувають у реанімації.

Загалом, крім Мінська, в Білорусі в день виборів протести відбулися ще у восьми містах - Ліді, Барановичах, Бресті, Гродно, Жодіно, Жлобині, Пінську та Кобрині.

У Ліді (Західна Білорусь, населення понад 100 тисяч осіб) на мітинг біля міськвиконкому зібралося понад тисячу осіб. Протестувальники кричали: "Рахуй чесно!"і "Ганьба!". Пізніше між активістами сталися сутички з міліцією.

У Барановичах (Західна Білорусь, 175 тисяч), проти демонстрантів, яких було, за даними ЗМІ, кілька тисяч, використовували світлошумові гранати. Однак ОМОН був змушений тікати від контрнаступу.

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Вулицями Бресту (Західна Білорусь, 340 тисяч) пройшов натовп людей з біло-червоно-білими прапорами. Опинившись на проспекті Машерова, люди встали в бійку з міліціонерами; незабаром почалися запеклі зіткнення. Проти демонстрантів використовували сльозогінний газ.

У Гродно (Західна Білорусь, 368 тисяч) силовики застосували проти протестувальників газ. Було затримано близько 40 осіб, включаючи п'ятьох журналістів.

У Жодіно (Центральна Білорусь, 63 тисячі) біля місцевого виконкому зібралися близько тисячі осіб. Їх почав відтісняти ОМОН. Спочатку міліціонери через гучномовці закликали людей розійтися, а потім склали щити, почали наздоганяти і затримувати людей.

У Жлобині (Східна Білорусь, 76 тисяч) люди зібралися без перешкод з боку силовиків. Пізніше до протестувальників все ж стягнули міліцію зі щитами, кілька людей затримані.

У Пінську (Південна Білорусь, 138 тисяч) до присутніх біля міської адміністрації вийшов голова виконкому.

У Кобрині (Західна Білорусь, 52 тисячі) кілька сотень протестувальників пройшли ходою вулицями міста. Під час подальшого протистояння силовики опустили щити, поставивши їх на землю.

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Як повідомлялося, у неділю, 9 серпня, у Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п’ятеро осіб — дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії “Говори правду” Андрій Дмитрієв, голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень та чинний президент Олександр Лукашенко, який незмінно керує країною з 1994 року.

Фото: Наша Ніва