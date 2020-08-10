Ніч протестів у Білорусі: 9 міст, 120 затриманих осіб, 4 у реанімації
Про це повідомляється на телеграм-каналі центру, передає Укрінформ.
Зі списками можна ознайомитися тут чи тут.
Окрім цього, понад 50 людей постраждали в результаті обстрілу силовиками протестувальників гумовими кулями, повідомляє svaboda.org.
Не менше 10 постраждалих перебувають у важкому стані. За повідомленням редактора видання NEXTA, відомо про 50 постраждалих тільки в самому Мінську. Четверо осіб отримали настільки серйозні травми, що наразі вони перебувають у реанімації.
Загалом, крім Мінська, в Білорусі в день виборів протести відбулися ще у восьми містах - Ліді, Барановичах, Бресті, Гродно, Жодіно, Жлобині, Пінську та Кобрині.
У Ліді (Західна Білорусь, населення понад 100 тисяч осіб) на мітинг біля міськвиконкому зібралося понад тисячу осіб. Протестувальники кричали: "Рахуй чесно!"і "Ганьба!". Пізніше між активістами сталися сутички з міліцією.
У Барановичах (Західна Білорусь, 175 тисяч), проти демонстрантів, яких було, за даними ЗМІ, кілька тисяч, використовували світлошумові гранати. Однак ОМОН був змушений тікати від контрнаступу.
Вулицями Бресту (Західна Білорусь, 340 тисяч) пройшов натовп людей з біло-червоно-білими прапорами. Опинившись на проспекті Машерова, люди встали в бійку з міліціонерами; незабаром почалися запеклі зіткнення. Проти демонстрантів використовували сльозогінний газ.
У Гродно (Західна Білорусь, 368 тисяч) силовики застосували проти протестувальників газ. Було затримано близько 40 осіб, включаючи п'ятьох журналістів.
У Жодіно (Центральна Білорусь, 63 тисячі) біля місцевого виконкому зібралися близько тисячі осіб. Їх почав відтісняти ОМОН. Спочатку міліціонери через гучномовці закликали людей розійтися, а потім склали щити, почали наздоганяти і затримувати людей.
У Жлобині (Східна Білорусь, 76 тисяч) люди зібралися без перешкод з боку силовиків. Пізніше до протестувальників все ж стягнули міліцію зі щитами, кілька людей затримані.
У Пінську (Південна Білорусь, 138 тисяч) до присутніх біля міської адміністрації вийшов голова виконкому.
У Кобрині (Західна Білорусь, 52 тисячі) кілька сотень протестувальників пройшли ходою вулицями міста. Під час подальшого протистояння силовики опустили щити, поставивши їх на землю.
Як повідомлялося, у неділю, 9 серпня, у Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п’ятеро осіб — дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії “Говори правду” Андрій Дмитрієв, голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень та чинний президент Олександр Лукашенко, який незмінно керує країною з 1994 року.
Фото: Наша Ніва