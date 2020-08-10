Президенти Польщі та Литви засудили силовий розгін протестів у Білорусі

Лідери світових держав засудили спробу силового розгону невдоволених результатами попереднього екзитполу виборів у Білорусі.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на "Польське Радіо", першими висловилися президенти Польщі та Литви Анджей Дуда і Гітанас Науседа у своїй спільній заяві.

"Як сусіди Білорусі, ми закликаємо білоруську владу повністю визнати та дотримуватися основних демократичних стандартів. Ми закликаємо утримуватися від насильства та поважати основні свободи, права людини та громадянина, включаючи права національних меншин та свободу слова", – йдеться у заяві.

Президенти переконані, що "діалог – це завжди найкращий метод забезпечення соціального розвитку та обговорення реформ та політичних дій".

"Ми ставимося до суверенітету та незалежності Білорусі з максимальною повагою і сподіваємось, що існуватимуть умови для поглиблення співпраці з суспільством та державними установами Білорусі", – написали вони.

Читайте також: ОМОН у Мінську штурмує барикади протестувальників та стріляє у них гумовими кулями

Нагадаємо: після закриття виборчих дільниць були оприлюднені результати національного екзит-полу, які свідчать, що на виборах президента Білорусі переміг Олександр Лукашенко, за якого проголосували 79,7% виборців. Світлана Тихановська здобула 6,8% голосів.

Як повідомлялося, у неділю, 9 серпня, у Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п’ятеро осіб — дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії “Говори правду” Андрій Дмитрієв, голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень та чинний президент Олександр Лукашенко, який незмінно керує країною з 1994 року.