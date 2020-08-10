ОМОН у Мінську штурмує барикади протестувальників та стріляє у них гумовими кулями

ОМОН у Мінську штурмує барикади протестувальників та стріляє у них гумовими кулями

Фото, відео
Укрінформ
У столиці Білорусі під час штурму барикад та розгону мітингувальників силовики стріляли гумовими кулями.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на "Нашу Ніву", трьох поранених забрала "швидка".

Читайте також: Білоруські вибори: на закордонних дільницях лідирує опонент Лукашенка

Окрім гумових куль ОМОН застосовує світло-шумові гранати. Одна з них потрапила у груди демонстранту Роману Зайцеву. Постраждалого госпіталізували.

ОМОН у Мінську штурмує барикади протестувальників та стріляє у них гумовими кулями // Фото: Радіо Свобода

Читайте також: У Мінську автозак в'їхав у натовп людей, відбулися бійки з поліцією

Тим часом NEXTA Live повідомляє, що в МВС Білорусі триває екстрене засідання оперативного штабу у зв'язку із протестами.

Нагадаємо: після закриття виборчих дільниць були оприлюднені результати національного екзит-полу, які свідчать, що на виборах президента Білорусі переміг Олександр Лукашенко, за якого проголосували 79,7% виборців. Світлана Тихановська отримала 6,8% голосів.

Читайте також: Акція на Майдані та черги під посольством — як у Києві голосували за президента Білорусі

Як повідомлялося, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на вищий державний пост були п'ять осіб — дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень і чинний президент Олександр Лукашенко, який беззмінно керує країною з 1994 року.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-