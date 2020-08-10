У столиці Білорусі під час штурму барикад та розгону мітингувальників силовики стріляли гумовими кулями.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на "Нашу Ніву", трьох поранених забрала "швидка".

Окрім гумових куль ОМОН застосовує світло-шумові гранати. Одна з них потрапила у груди демонстранту Роману Зайцеву. Постраждалого госпіталізували.

ОМОН у Мінську штурмує барикади протестувальників та стріляє у них гумовими кулями // Фото: Радіо Свобода

А это Брест сегодня вечером. Колонна кричит «Уходи». pic.twitter.com/wU09Cc1oT9 — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Тим часом NEXTA Live повідомляє, що в МВС Білорусі триває екстрене засідання оперативного штабу у зв'язку із протестами.

Нагадаємо: після закриття виборчих дільниць були оприлюднені результати національного екзит-полу, які свідчать, що на виборах президента Білорусі переміг Олександр Лукашенко, за якого проголосували 79,7% виборців. Світлана Тихановська отримала 6,8% голосів.

Як повідомлялося, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на вищий державний пост були п'ять осіб — дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень і чинний президент Олександр Лукашенко, який беззмінно керує країною з 1994 року.