Акція на Майдані та черги під посольством — як у Києві голосували за президента Білорусі

На Майдані Незалежності в центрі Києва увечері 9 серпня пройшла акція солідарності з Білоруссю.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники акції провели віче на Майдані і вирушили до посольства Білорусі, вимагаючи чесного підрахунку голосів на виборах білоруського президента.

Також білоруси вшанували журналіста Павла Шеремета хвилиною мовчання.

Тим часом на виборчій дільниці, яка розташована у приміщенні посольства Білорусі, цілий день були великі черги охочих проголосувати на президентських виборах. Людей запускали в будівлю по одному і з великими інтервалами.

Зрештою, не всі встигли проголосувати. Коли посол Республіки Білорусь в Україні повідомив про закриття виборчої дільниці, це викликало обурення, виборці почали скандувати "ганьба" та підняли власні паспорти.

Після закриття виборчих дільниць були оприлюднені результати національного екзит-полу , які свідчать, що на виборах президента Білорусі переміг Олександр Лукашенко, за якого проголосували 79,7% виборців. Світлана Тихановська здобула 6,8% голосів.

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