Акція на Майдані та черги під посольством — як у Києві голосували за президента Білорусі
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Укрінформ
На Майдані Незалежності в центрі Києва увечері 9 серпня пройшла акція солідарності з Білоруссю.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Учасники акції провели віче на Майдані і вирушили до посольства Білорусі, вимагаючи чесного підрахунку голосів на виборах білоруського президента.
Також білоруси вшанували журналіста Павла Шеремета хвилиною мовчання.
Тим часом на виборчій дільниці, яка розташована у приміщенні посольства Білорусі, цілий день були великі черги охочих проголосувати на президентських виборах. Людей запускали в будівлю по одному і з великими інтервалами.
Зрештою, не всі встигли проголосувати. Коли посол Республіки Білорусь в Україні повідомив про закриття виборчої дільниці, це викликало обурення, виборці почали скандувати "ганьба" та підняли власні паспорти.
Після закриття виборчих дільниць були оприлюднені результати національного екзит-полу, які свідчать, що на виборах президента Білорусі переміг Олександр Лукашенко, за якого проголосували 79,7% виборців. Світлана Тихановська здобула 6,8% голосів.
Як повідомлялося, у неділю, 9 серпня, у Білорусі пройшли президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п’ятеро осіб - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана Тихановська, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії “Говори правду” Андрій Дмитрієв, голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень та діючий президент Олександр Лукашенко, який незмінно керує країною з 1994 року.