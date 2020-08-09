У Мінську затримали журналістів російського телеканалу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Дождь.
Зазначається, що затримання двох кореспондентів телеканалу та оператора відбулося після їхньої розмови із соратницею кандидатки у президенти Світлани Тихановської.
Зокрема, представниця виборчого штабу Тихановської Марія Колеснікова розповіла телеканалу "Дождь", що журналістів затримали після того, як вони поговорили з нею на вулиці.
Білоруські правоохоронці у цивільному затримують журналістів російського каналу Дождь.— НВ (@tweetsNV) August 9, 2020
Текстова онлайн-трансляція виборів тут⬇ https://t.co/SjmOKCiiir pic.twitter.com/6Rih7QQq6i
Як повідомлялося, у неділю, 9 серпня, у Білорусі проходять президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду є п’ятеро осіб - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана Тихановська, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії “Говори правду” Андрій Дмитрієв, голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень та діючий президент Олександр Лукашенко, який незмінно керує країною з 1994 року.
Фото: RFE/RL