У Мінську затримали журналістів російського телеканалу

У Мінську силовики затримали знімальну групу російського телеканалу "Дождь".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Дождь.

Зазначається, що затримання двох кореспондентів телеканалу та оператора відбулося після їхньої розмови із соратницею кандидатки у президенти Світлани Тихановської.

Зокрема, представниця виборчого штабу Тихановської Марія Колеснікова розповіла телеканалу "Дождь", що журналістів затримали після того, як вони поговорили з нею на вулиці.

Білоруські правоохоронці у цивільному затримують журналістів російського каналу Дождь.



Текстова онлайн-трансляція виборів тут⬇ https://t.co/SjmOKCiiir pic.twitter.com/6Rih7QQq6i — НВ (@tweetsNV) August 9, 2020

Як повідомлялося, у неділю, 9 серпня, у Білорусі проходять президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду є п’ятеро осіб - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана Тихановська, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії “Говори правду” Андрій Дмитрієв, голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень та діючий президент Олександр Лукашенко, який незмінно керує країною з 1994 року.

Фото: RFE/RL