Лукашенко переміг із результатом 79,7% голосів - екзит-пол

Олександр Лукашенко переміг на виборах президента Білорусі.

Як передає Укрінформ з посиланням на Белту, про це свідчать дані Національного екзит-полу.

Лукашенко здобув 79,7% голосів, Світлана Тихановська – 6,8%.

За Ганну Канопацьку проголосували 2,3% виборців, Андрія Дмитрієва 1,1%, Сергія Череченя - 0,9%.

Проти всіх, за даними exit poll, проголосували 9,2% виборців.

Станом на 18:00 явка на виборах становила 79%.

Як повідомлялося, у неділю, 9 серпня, у Білорусі пройшли президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п’ятеро осіб - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана Тихановська, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії “Говори правду” Андрій Дмитрієв, голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень та діючий президент Олександр Лукашенко, який незмінно керує країною з 1994 року.