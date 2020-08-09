До Білорусі напередодні виборів не пустили 170 іноземців з підробленими документами - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що напередодні виборів до країни за підробленими документами намагалися в'їхати 170 іноземних громадян.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція БЕЛТА.

«Або фальшиві візи показували, або взагалі не могли пояснити, чого їдуть. Тому на кордоні контроль дуже серйозний", - сказав Лукашенко журналістам.

Як повідомлялося, у неділю, 9 серпня, у Білорусі проходять президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду є п’ятеро осіб - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана Тихановська, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії “Говори правду” Андрій Дмитрієв, голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень та діючий президент Олександр Лукашенко, який незмінно керує країною з 1994 року.

Фото: БЕЛТА