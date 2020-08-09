ЦВК Білорусі заявляє, що вибори президента визнані такими, що відбулися

На 12.00 9 серпня явка на виборах президента Білорусі становить 54%.

Як передає Укрінформ, про це повідомила в ефірі «Білорусь 1» глава ЦВК Лідія Єрмошина.

Вибори визнані такими, що відбулися.

"Понад 54% виборців взяли участь у голосуванні. Отже, вже можна говорити про те, що ми наприкінці дня вже отримаємо якийсь результат", - сказала Єрмошина.

За її словами, 50-відсотковий бар'єр подолали всі регіони, крім Мінська. У Гомельській і Могилевській областях на дільниці прийшли понад 60% виборців, сюди входять і ты, хто проголосував достроково. У Гомельській області вже проголосували 66%, у Могилевській- 63%, у Мінську - 43%.

Єрмошина повідомила, що на виборах присутні понад 200 спостерігачів з-за кордону, в основному - країн СНД і представники посольств, акредитованих в країні. Також акредитовано 53 868 національних спостерігачів.

Достроково проголосувало понад 40% виборців.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 9 серпня, у Білорусі проходять президентські вибори. Кандидатів на найвищу державну посаду п'ять - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень і діючий президент Олександр Лукашенко, який незмінно керує країною з 1994 року.

Фото: БЕЛТА